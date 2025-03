Jimmy Johnson se retira como comentarista

Jimmy Johnson, ganador de dos Super Bowls con los Dallas Cowboys y miembro del Salón de la Fama del futbol americano, anunció este lunes, a los 81 años, su retiró como uno de los comentaristas estelares de Fox Sports durante más de tres décadas.

"He estado pensando en esto durante los últimos cuatro o cinco años y he decidido retirarme de FOX. Voy a extrañarlo. Voy a extrañar a todos los muchachos, los veré de vez en cuando. Ha sido una gran racha desde hace 31 años", se despidió el ex entrenador que forjó la más reciente época dorada de los Cowboys.

Antes del Super Bowl LIX, del pasado 9 de febrero, en el que los Philadelphia Eagles se impusieron a los Kansas City Chiefs, esta cadena de televisión realizó un sentido homenaje a la trayectoria que Johnson tuvo como jugador, entrenador y comentarista.

El homenaje consistió en un video de cuatro minutos de duración con los momentos más destacados de su carrera que provocaron lágrimas en el excoach, una pieza que presagió su despedida.

"Extrañaremos mucho al entrenador y le deseamos lo mejor en su viaje hacia el retiro, como sólo Jimmy Johnson sabe hacerlo. Estamos increíblemente agradecidos por sus contribuciones, nunca olvidaremos la sorpresa que se le dio en vivo al anunciarle que iba a ser incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional dentro de una transmisión", afirmó Eric Shanks, director ejecutivo de Fox Sports.

Shanks se refirió al programa de enero del 2020 en el que Jimmy Johnson fue sorprendido en el set de grabación por sus compañeros comentaristas y los miembros del Salón de la Fama Michael Strahan, Howie Long, Terry Bradshaw y Tony González, para anunciarle su ingreso al recinto de los inmortales de Canton, Ohio.