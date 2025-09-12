Jake Moody ya tiene trabajo tras ser cortado por los 49ers

Redacción FOX Deportes

Los Chicago Bears incorporaron a Jake Moody a su practice squad tras ser cortado por los San Francisco 49ers. Moody, seleccionado en la tercera ronda del Draft de 2023, dejó a los 49ers después de una primera semana complicada, donde falló varios intentos de gol de campo y un extra bloqueado.

La contratación busca reforzar al equipo de equipos especiales, especialmente ante la necesidad de mayor consistencia en los goles de campo y despejes. Moody llega con la oportunidad de demostrar su capacidad y mejorar su rendimiento bajo la supervisión del staff de coacheo de Chicago.

Kicker Jake Moody signing with Bears practice squad. (via @tompelissero) pic.twitter.com/F5DY42kCAR — NFL (@NFL) September 12, 2025

Durante su tiempo con los 49ers, Moody completó 46 de 62 intentos de gol de campo y 94 de 96 intentos de punto extra en 32 partidos, mostrando potencial a pesar de ciertos altibajos en distancias largas. Su incorporación a la practice squad le permitirá trabajar en su técnica y ganar confianza.

Esta nueva etapa representa una oportunidad clave para Moody, quien podrá competir internamente y aspirar a un lugar en el roster activo. Los Bears esperan que su llegada aporte estabilidad y opciones confiables en los momentos decisivos del juego.