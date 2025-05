Jadeveon Clowney fue cortado por los Panthers

Redacción FOX Deportes

Jadeveon Clowney regresa a la agencia libre de finales de primavera. Los Carolina Panthers anunciaron el jueves la liberación del defensor de 32 años.

La liberación de Clowney les ahorrará a los Panthers $7.775 millones en espacio salarial en 2025, según Over The Cap, y se produce después de que Carolina invirtiera sus selecciones del segundo día en los defensores Nic Scourton (Texas A&M) y Princely Umanmielen (Ole Miss) en el draft de abril.

Con la selección de Scourton en la segunda ronda, Carolina reemplazó a Clowney con un jugador más joven con gran potencial, lo que les dio la libertad de prescindir de la ex primera selección global del draft de 2014. Scourton, de 1.90 metros y 115 kilos, debería reemplazar a Clowney en la alineación de inmediato y embarcarse en su aventura en la NFL con la oportunidad de demostrar su valía desde el inicio de su carrera con los Panthers.

Mientras tanto, Clowney regresará a la agencia libre después del draft, un lugar que conoce muy bien. Ha jugando para cinco equipos diferentes en los últimos seis años. Desde 2020, Clowney ha firmado contratos con equipos en abril o después en cuatro ocasiones. La única excepción: su contrato de dos años con Carolina, que Clowney firmó dos semanas después de que los Panthers traspasaran a Brian Burns a los Giants en marzo de 2024.

A sus 32 años, Clowney puede seguir el camino habitual mientras elige su próximo destino. Se ubicó entre los 50 mejores defensores de la NFL la temporada pasada, según Pro Football Focus, y acumuló 5.5 capturas en 14 partidos con los Panthers, un total que se quedó corto en comparación con las 9.5 capturas que registró en 2023.