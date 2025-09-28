Irlanda fue testigo de la victoria de los Pittsburgh Steelers sobre Minnesota Vikings en la NFL

Redacción FOX Deportes

Los Pittsburgh Steelers, liderados por Aaron Rodgers, superaron este domingo por 24-21 a Minnesota Vikings en el Croke Park de Dublín en el primer partido de temporada regular que la NFL programa en Irlanda.

Steelers se situó esta semana en el cuarto puesto de la división Norte de la Conferencia Americana con tres triunfos y una derrota. Vikings, con un registro de 2-2, yace en el fondo fondo de la clasificación norte de la Conferencia Nacional.

Rodgers conectó 18 de 22 envíos para 200 yardas y un pase de anotación hacia DK Metcalf. En la ofensiva también lució Kenneth Gainwell con 99 yardas por acarreo y dos 'touchdowns'.

La defensiva de Pittsburgh fue factor importante en el triunfo con una constante presión sobre Carson Wentz, 'quarterback' de Minnesota, al que interceptaron dos veces y capturaron en seis ocasiones.

El espectáculo de medio tiempo tuvo como protagonista al cantante británico Myles Smith, reconocido por éxitos como 'Solo', 'My home' 'Stargazing' y 'Nice to meet you'.

Para esta temporada la NFL programó siete juegos fuera de territorio estadounidense.