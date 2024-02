¡Histórico! El Santiago Bernabéu tendrá un partido de NFL

The first-ever regular season NFL game in Spain will be played at the iconic Santiago Bernabéu Stadium in 2025, home of @realmadrid! 🇪🇸 #NFLMadridGame



¡El primer partido de temporada regular de la NFL en España se jugará en el icónico Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid! pic.twitter.com/Xsk34cvBoR