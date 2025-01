Hay Zach Ertz para rato, no piensa en el retiro

La temporada 2024 de Zach Ertz terminó en los confines familiares del Lincoln Financial Field de Philadelphia

El 'tight end' dejó claro el lunes que su carrera no concluirá ahí.

Ertz tiene la intención de jugar en 2025 y espera que sea con los Washington Commanders, pero su inclusión en el roster no es tan seguro como lo es su intención de jugar.

Eagles legend Fletcher Cox called over Commanders TE Zach Ertz after the season-ending loss: pic.twitter.com/FHAP3O7C73 — Sam Fortier (@Sam4TR) January 26, 2025

"No sé lo que depara el futuro", dijo Ertz a los periodistas el lunes, un día después de que los Commanders perdieran ante los Philadelphia Eagles en el Juego de Campeonato de la NFC. "Todavía quiero jugar el año que viene. Sólo quiero dejar claro que no me retiraré".

Ertz, de 34 años, también dejó claro que su temporada con Washington le hizo volver a enamorarse del futbol americano. Por lo tanto, encajaba perfectamente con el entrenador en jefe de Washington, Dan Quinn, y el coordinador ofensivo, Kliff Kingsbury, y ellos con él.

Entonces, está emocionado de regresar al campo para el afortunado año 13.

"Solo porque me divertí mucho este año", dijo Ertz, quien tuvo máximos en el juego por el título de la NFC con 11 recepciones y 104 yardas recibidas. "Me siento rejuvenecido, me siento joven. Es la mayor cantidad de partidos que he jugado en una temporada a los 34 años. Sentí que jugué buen fútbol este año. Entonces, para mí se trata simplemente de descubrir todo en el futuro. Ellos saben cómo hacerlo. Lo que siento por este lugar".