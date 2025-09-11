Golpe de autoridad de los Packers, que siguen invictos

Hiram Marín

Los Washington Commanders reaccionaron demasiado tarde. Fue hasta los últimos minutos del cuarto periodo cuando el equipo de la capital entró en el partido, sobre todo la ofensiva comandada por Jayden Daniels, que a pesar de sus dos pases de touchdown y 200 yardas nunca logró carburar y cayó 27-18 en su visita a los Green Bay Packers.

De los 'Cheeseheads', que en esta ocasión lucieron un espectacular uniforme totalmente blanco, además de las 292 yardas y 2 pases de touchdown de Jordan Love, hay que destacar la gran actuación del 'tight end' Tucker Kraft.

El joven 'tight end', que hizo su presentación en la NFL, tuvo 6 recepciones con las que sumó 124 yardas y un touchdown, lo cual fue clave para la victoria del equipo de Wisconsin, que consiguió su segundo triunfo de la temporada.

Washington tendrá que mejorar mucho, sobre todo en lo que respecta al ataque terrestre y a la ejecución. Aunque mostró lucha, no tuvo la contundencia necesaria para darle la vuelta al encuentro pese a su esfuerzo final.

En general, fue un buen inicio de la Semana 2 ante la siempre fiel afición de la 'Tundra congelada' de Green Bay.