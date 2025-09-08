Geno Smith siente que vive un gran momento con los Raiders

Redacción FOX Deportes

Geno Smith mostró por qué los Las Vegas Raiders hicieron el cambio para adquirirlo en esta temporada baja.

El pasador fue el mejor sobre el campo en Foxborough el domingo, al lanzar para 362 yardas con un touchdown y una intercepción, completando 24 de 34 envíos para un rating de 102.8, superando al novato de primera ronda del 2024, Drake Maye, en el triunfo de los Raiders como visitantes 20-13.

Geno Smith a los Raiders, ¿primer gran movimiento de Pete Carroll? Las Vegas llegó a una negociación con los Seahawks para quedarse con el veterano

“Soy yo mismo. Es lo único en lo que pienso. No pienso en nada más: soy yo”, dijo Smith tras la victoria, en declaraciones al sitio oficial del equipo. “Sé quién soy, sé lo que puedo hacer. Los errores pasan, dentro del juego suceden cosas. Hubo un pase desviado, hice la lectura correcta, pude haber hecho un mejor lanzamiento… No voy a agachar la cabeza, voy a seguir. Sé quién soy, sé lo que puedo hacer en el campo, así que nunca me preocupo”.

Los Raiders abrieron el marcador en su primera serie, con Smith conectando un pase de 26 yardas a Tre Tucker para touchdown. Después, la primera mitad fue discreta: lanzó un pase al tráfico que fue desviado e interceptado, el ataque encadenó tres series sin avanzar y falló un gol de campo al final. Pero tras el descanso, Smith castigó a la defensa de Nueva Inglaterra.

Gran estreno de Geno Smith y Pete Carroll con los Raiders

Con sus 362 yardas aéreas, Smith impuso récord de debut con los Raiders, superando las 317 de Dan Pastorini en 1980. Además, sus nueve pases de más de 20 yardas igualaron la mejor marca del equipo desde 1991.

“Así es como queremos jugar al futbol”, dijo Smith. “Queremos asegurarnos de hacer las lecturas correctas. Yo quiero tomar las decisiones correctas y poner el balón en manos de los jugadores que hacen jugadas. Tenemos mucho talento y es algo que podemos aprovechar. Quiero repartir el balón si es necesario, pero sobre todo quiero encontrar al hombre abierto”.