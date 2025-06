Frank Ragnow se despide de la NFL por culpa de las lesiones

Redacción FOX Deportes

Frank Ragnow, pilar de la línea ofensiva de los Detroit Lions, anunció este lunes su retiro de la NFL a los 29 años debido a una cadena de lesiones que le han provocado un grado de dolor con el que ya no puede lidiar.

"Estos últimos meses han sido muy difíciles. Me he dado cuenta de que mi trayectoria en el fútbol americano ha llegado a su fin; me retiro oficialmente de la NFL. He intentado convencerme de que me siento bien, pero no es así, el dolor ha sido brutal. Ha sido duro, pero ha valido la pena", afirmó el jugador en sus redes sociales.

Football is on the way! pic.twitter.com/zf80d89GGT — Detroit Lions (@Lions) May 30, 2025

Frank Ragnow llegó a la NFL seleccionado por los Lions en la vigésima selección general de la primera ronda del Draft del 2018. Desde su llegada al equipo se convirtió en parte medular en la protección al mariscal de campo.

En siete temporadas fue titular en 96 partidos de temporada regular y cuatro de playoffs a lo largo de los cuales sólo permitió cinco capturas en poco más de 3.700 jugadas, números que le valieron ser seleccionado cuatro veces al Pro Bowl y que ahora sea candidato para ingresar al Salón de la Fama de la NFL.

#Lions have waived CB Gavin Holmes and signed CB Divaad Wilson. pic.twitter.com/2FKbwkQSvx — Detroit Lions (@Lions) June 2, 2025

Entre las lesiones que acumuló en su paso por Detroit está una fractura de laringe que sufrió en diciembre del 2020. En octubre del 2021 se perdió 13 juegos de la campaña por una cirugía para reparar una placa plantar desgarrada, lesión de la que recayó al inicio de la temporada 2022 y que calificó como "insoportable".

En el 2023, lesiones en la pantorrilla, rodilla, tobillo y espalda lo aquejaron toda la campaña.