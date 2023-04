Firmé con Ravens para jugar con Lamar Jackson: Odell Beckham Jr.

Odell Beckham, campeón en el Super Bowl LVI con Los Angeles Rams, afirmó este jueves que firmó con los Baltimore Ravens para jugar con el 'quarterback' Lamar Jackson, quien aún no renueva contrato con el equipo.

"El objetivo era venir aquí y tener la posibilidad de jugar con él. Estoy emocionado por esa oportunidad", dijo el receptor en su presentación como refuerzo de los Ravens para la temporada 2023 de la NFL.

A pesar del deseo de formar una dupla temible junto a Jackson, el tres veces seleccionado Pro Bowl reconoció que existe la posibilidad de que Lamar no llegue a un acuerdo, aunque confió en que eso no sucederá y aprovechó para enviar un mensaje al pasador.

"No obtuve garantías de nada, la vida es incierta. No sabemos qué va a pasar mañana. Sólo sabemos lo que sucedió en el pasado, pero sí quiero decir algo: Lamar, si me estás viendo, me encantaría trabajar contigo", expresó.

En la presentación de Beckham, quien se arregló por un año a cambio de 18 millones de dólares, le acompañaron el gerente general de los Ravens, Eric DeCosta, y el entrenador del equipo, John Harbaugh.

"Estamos contratando a alguien que está listo para explotar de nuevo", subrayó DeCosta sobre Beckham, quien se perdió la temporada 2022 luego de que sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior en el Super Bowl LVI que ganó con los Rams.

El directivo también compartió que ha estado en contacto con Lamar Jackson.

"Hemos tenido interacción. Lamar está en nuestros planes, lo amamos. Nuestros sentimientos sobre Lamar no han cambiado ni un poco desde el final de la temporada pasada", dijo DeCosta.

El gerente confió en que lograrán convencer a Jackson de ser parte de los Ravens por mucho tiempo.

"Todavía tenemos la esperanza de que lograremos un acuerdo a largo plazo. Es el jugador adecuado para que este equipo nos lleve a donde queremos estar. Sus compañeros lo saben, la organización lo sabe. No puedo pensar en una situación que no sea la de tener a Lamar con nosotros en septiembre", concluyó Decosta.