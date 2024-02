El Super Bowl 58 ya terminó, pero dejó importantes lecciones

El pase de Patrick Mahomes a Mecole Hardman fue la cereza en el pastel para un Super Bowl muy emocionante, que se convirtió apenas en el segundo en la historia que se define en tiempo extra. Los Chiefs son los campeones y derrotaron a los San Francisco 49ers. ¿Qué lecciones dejó este encuentro?

1.- No hay que apostarle en contra a los Chiefs y menos si tienen a Patrick Mahomes

Los Kansas City Chiefs no eran considerados favoritos, tenían las apuestas en contra y al final demostraron que la experiencia, la ejecución y sobre todo: tener a un jugador distinto como Patrick Mahomes, puede ir en contra de todos los pronósticos.

Mecole Hardman y Patrick Mahomes protagonizaron el momento del Super Bowl

2.-El futbol americano es de detalles y estos siempre pesarán al final

Si en un Super Bowl un equipo falla un punto extra, el destino se lo va a cobrar, si pierde un balón cuando estuvo a punto de anotar, el destino se lo va a cobrar y lo peor: si el entrenador en jefe no respeta su plan de juego y busca experimentar: el destino se lo va a cobrar, como se lo cobró al coach de los 49ers Kyle Shanahan.

Brock Purdy, el héroe y líder que necesitaban los 49ers El quarterback de San Francisco fue clave en el triunfo sobre los Giants

3.- Ningún equipo recibe el trofeo Vince Lombardi en el segundo cuarto

Los 49ers tuvieron ventaja de 10 puntos en la primera mitad, dominaron a los Chiefs, pero no fueron contundentes. No supieron controlar el incendio cuando este apenas era unas cuantas brazas y cuando quisieron manejarlo no pudieron, pues despertó el monstruo llamado Patrick Mahomes.

Los Chiefs ya son dinastía y así lo festejaron

4.-En un Super Bowl hay que buscar ganar hasta en el volado

El reglamento del tiempo extra ya es distinto y los 49ers tuvieron en sus manos cerrar el juego ya con el conocimiento de lo que hizo el rival, pero eligieron lo contrario y le dieron esa oportunidad a los Chiefs. No se sabe si el resultado hubiera sido el mismo, pero de que tuvieron la oportunidad, la tuvieron.

5.- La nueva dinastía de la NFL vive en Kansas City, Missouri

Antes del Super Bowl 58 se tenían dudas sobre el hecho de que los Kansas City Chiefs fueran o no la nueva dinastía de la NFL. Pero ganar dos Super Bowls al hilo y estar presentes en los últimos cuatro con tan solo una derrota definitivamente disipa cualquier cuestionamiento.