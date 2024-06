El retiro de Travis Kelce en la NFL no está cerca

Travis Kelce, ala cerrada de tres veces campeón del Super Bowl con los Kansas City Chiefs, afirmó que a sus 34 años su cuerpo le dice que la retirada de la NFL, no está cerca.

"Sé que tengo 34 años, estoy a punto de cumplir 35, pero todavía soy un niño cuando entro al campo. Mi cuerpo dice: '¡Úsame, baby!'. Me encanta venir a trabajar todos los días y hacer esto; y lo haré hasta que se me caigan las ruedas", aseguró el jugador en conferencia de prensa.

El jugador es una pieza fundamental en el ataque de Kansas City, el equipo más dominante del último lustro en el que es el arma más confiable en el ataque liderado por el estelar quarterback Patrick Mahomes.

"Me encanta jugar en la NFL. Éste siempre será mi enfoque principal. No creo que nada de lo que hice el año pasado me haya dado más millas y me haya hecho menos jugador, pero fuera de eso sé que el fútbol americano termina para todos en algún momento", reconoció.