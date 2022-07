El 'Patriot Way' es un lavado de cerebro: Asante Samuel

Asante Samuel ganó dos Super Bowls con los New England Patriots y estuvo cerca de ganar el tercero en aquella temporada casi perfecta de 2007, sin embargo, la manera en la que se conducía el equipo no es algo que le guste mucho.

En el reciente episodio del podcast llamado 'I Am Athlete', Samuel criticó la forma de trabajar de Bill Belichick, pues en ocasiones es demasiado dura y poco humanizada, pero a muchos jugadores les han lavado el cerebro al ver que los resultados llegaban.

"A algunos de ellos les lavaron el cerebro con ese 'Patriot Way'. A mí no me va nada de eso. No sé lo que no es Patriot Way. Todos ellos son hombres de la compañía, hablando del Patriot Way".

Samuel aseguró que mientras estuvo en los Patriots él trabajó al máximo, pero nunca le agradó que Belichick, en su papel de gerente general, nunca le quiso pagar lo que merecía.

"Estoy aquí para obtener dinero, cuidar a mi familia, de la misma manera que Belichick está aquí para cuidar a su familia, obtener su dinero”, dijo Samuel.

Y añadió: Entonces, cuando tratas de retener mi dinero y quieres todo tu dinero, no tengo ningún respeto por ti”.

Para Samuel, la pieza clave de que los Patriots se hayan convertido en la más grande dinastía en la historia de la NFL, no se debió a Bill Belichick, sino a que contaron con Tom Brady.

"Podíamos tomar estas decisiones porque teníamos a Tom. No importa qué decisiones puedas tomar. ¿Quién es el próximo en traer de la agencia libre? ¿Podrán pasar la prueba? Tráigalos y asegúrese de que puedan llegar al cuarto cuarto. Eso es todo lo que necesitábamos, porque teníamos a Tom, todo iba a funcionar".