El documental de los Dallas Cowboys se estrenará en 2025

El documental de los Dallas Cowboys, America's Team: The Gambler and his Cowboys se estrenará en 2025 anunció este jueves Netflix, la plataforma de transmisión en directo.

America's Team: The Gambler and his Cowboys, la historia definitiva de Jerry Jones, sus Dallas Cowboys y los giros en el camino para convertirse en la franquicia deportiva más valiosa del mundo llegará en este 2025", informó la plataforma a través de sus redes sociales.

La promoción del documental se hizo a través de un corto de 45 segundos que comienza con la voz de Jerry Jones, dueño de los Cowboys.

"Esta es nuestra historia", dice Jones antes de un bombardeo de imágenes con distintos momentos en la historia del equipo de ‘La Estrella Solitaria’.

Entre las figuras que se pueden ver en la pieza promocionan están leyendas como Emmitt Smith, Deion Sanders, Troy Aikman y Michael Irvin, entre otras figuras del equipo.

La producción de esta serie de 10 episodios es consecuencia de la asociación entre Skydance Sports, NFL Films y Stardust Frames Productions.

A través de ella se narra el camino del multimillonario Jerry Jones, quien adquirió al equipo en 1989 a cambio de casi 150 millones de dólares, y luego de 35 años lo convirtió en la franquicia deportiva más valiosa del mundo con un valor de más de 10,000 millones de dólares, según las más recientes valuaciones de Forbes y Sportico, sitios especializados en negocios deportivos.

Desde que Jones compró a los Cowboys, estos han ganado tres Super Bowls, que sumados a los dos que obtuvieron en la década de los setenta suman cinco, que lo ubican, junto con San Francisco 49ers, como el segundo más ganador de la NFL, debajo de New England Patriots y Pittsburgh Steelers, que presumen seis cada uno.

A pesar de esos tres trofeos Lombardi y éxito económico las críticas contra Jerry Jones por la sequía de casi tres décadas sin llegar a una final de Conferencia Nacional y por ende a un Super Bowl, el propietario de los Cowboys despide la pieza promocional con una irónica frase.

"Es una telenovela los 365 días del año", finaliza Jones.

Los Dallas Cowboys se fundaron en 1960. El Apodo de 'El Equipo de América' se debe a la popularidad que alcanzaron entre la afición de la NFL en Estados Unidos en la década de los 70.

AMERICA'S TEAM: THE GAMBLER AND HIS COWBOYS — the definitive story of Jerry Jones, his Dallas Cowboys, and the twists and turns on the road to becoming the most valuable sports franchise in the world.



Coming to Netflix in 2025. pic.twitter.com/usmOiUE2uJ