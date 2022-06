El coach Romeo Crennel se retira, después de 50 años de trayectoria

Después de 50 años como entrenador de futbol americano, ​​Romeo Crennel anunció su retiro el lunes.

Crennel dio el salto a la NFL en 1981 como entrenador de equipos especiales con los New York Giants después de más de una década a nivel universitario. Luego trabajó 39 temporadas en el futbol americano profesional con los Giants, los New England Patriots, los New York Jets, los Cleveland Browns, los Kansas City Chiefs y los Houston Texans.

Crennel fue parte de cinco campeonatos de Super Bowl: dos como asistente con los Giants y tres con los Pats.

"El futbol americano ha sido mi vida entera y ha sido un sueño hecho realidad ser entrenador durante 50 años", dijo Crennel en un comunicado.

"Hay tantos amigos a los que agradecer que me han ayudado y apoyado a lo largo de mi carrera. Quiero agradecer especialmente a los fanáticos y propietarios de los New York Giants, New England Patriots, New York Jets, Cleveland Browns, Kansas City Chiefs y Houston. Texans por permitirme contribuir al juego que tanto he amado durante tanto tiempo".

There was always a crowd around Romeo Crennel. And everyone was smiling. — Houston Texans (@HoustonTexans) June 6, 2022

Crennel, de 74 años, entrenó por última vez para los Texans en 2020, asumiendo el cargo de entrenador en jefe interino después del despido de Bill O'Brien. Pasó el 2021 como asesor sénior de desempeño de futbol americano con Houston.