Despertó Josh Allen y los Bills están en la Ronda Divisional

Hiram Marín

La racha de 8 victorias consectutivas de los Jacksonville Jaguars se acabó en el peor momento. Josh Allen y los Buffalo Bills apretaron al final, lograron el triunfo 27-24 y avanzaron a la ronda divisional.

Allen consiguió un pase de anotación y dos touchdown por tierra, además de sumar 273 yardas por aire y 33 por la vía terrerestre, para ratificarse como la máxima figura de su equipo.

No se puede negar que los Jaguars lucharon hasta el final. Trevor Lawrence, aunque fue interceptado un par de veces, logró conectar 3 pases de touchdown y 207 yardas.

El apoyo de los aficionados del condado de Duval fue incondicional, soñaban con que su equipo pudiera avanzar, sin embargo, la experiencia de los Bills y la diferencia que marca Allen fue lo que definió el encuentro.

De esta forma, los Bills logran salvar un obstáculo complicado y ya están en la ronda divisional, en espera de que esta sea por fin, la temporada con la que sueñan desde hace muchos años.