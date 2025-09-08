Despertar de último cuarto y victoria de los Vikings

Redacción FOX Deportes

En una noche llena de emociones, los Minnesota Vikings lograron una remontada impresionante para vencer a los Chicago Bears 27-17 en el inicio de la temporada 2025 de la NFL.

El quarterback novato J.J. McCarthy lideró a los Vikings con dos pases de touchdown en el último cuarto, incluyendo una conexión de 13 yardas con Justin Jefferson y otra de 27 yardas con Aaron Jones Sr., ambas seguidas de conversiones de dos puntos que voltearon el marcador a favor de Minnesota.

Los Bears comenzaron el partido con fuerza, tomando la delantera 7-0 gracias a una carrera de 9 yardas de Caleb Williams, su quarterback novato.

Cairo Santos añadió un gol de campo de 42 yardas, extendiendo la ventaja a 10-3. Los Vikings respondieron con dos goles de campo de Will Reichard, uno de 31 y otro de 59 yardas, acercándose a 10-6 al medio tiempo.

En el tercer cuarto, los Bears parecían tomar control cuando el esquinero Nahshon Wright interceptó un pase de McCarthy y lo devolvió 74 yardas para touchdown, aumentando la ventaja a 17-6.

Sin embargo, los Vikings no se dieron por vencidos. En el último cuarto, McCarthy mostró su temple, guiando a su equipo con precisión y determinación para asegurar la victoria.

Con esta victoria, los Vikings inician la temporada con el pie derecho, mientras que los Bears, a pesar de una destacada actuación de Williams, no pudieron mantener su ventaja en los momentos finales. Ambos equipos demostraron tener jóvenes talentos prometedores bajo el centro, dejando claro que la NFC Norte será una división competitiva este año.