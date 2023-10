Davante Adams se siente frustrado en los Raiders

Los Raiders han ganado dos partidos seguidos, pero con cada victoria, la participación de Davante Adams en la ofensiva ha disminuido. Después de ser objetivo en 20 ocasiones, el máximo de la temporada, en la derrota de la Semana 3 de Las Vegas ante Pittsburgh, Adams ha visto su total de pases recibidos al caer a 13, cuatro y cinco.

Ha atrapado sólo seis pases para 74 yardas combinadas entre sus últimos dos juegos. Y aunque la diversidad ofensiva ha beneficiado a los Raiders, Adams no está exactamente contento con su rol actual.

"Soy un ser humano y tengo estándares extremadamente altos para mí en esta ofensiva", dijo Adams. "Estoy seguro de que la gente está pensando: 'Ganaron el juego, ¿por qué hay algún problema?' Quiero decir, ya ven por qué es un problema. Todos deberían saber quién soy, saber lo que hago en este momento, cuando eres un jugador como yo, mentalmente, mi punto de referencia no son las victorias y las derrotas. - es grandeza. Así que cuando salgo, espero poder tener esa capacidad de grabar eso y tener una influencia en el juego. Ese es mi propósito al estar aquí. No estoy aquí sólo para pasar el rato; Vine aquí para ganar y hacerlo de la manera correcta".

Davante Adams demostró en Raiders que no necesita a Aaron Rodgers El receptor aseguró que no necesita al nuevo quarteback de Jets para lucir en la NFL

Según Adams, hacerlo de la manera correcta significa ganar y Adams desempeña un papel clave. Es fácil frustrarse cuando esperas ser un jugador que cambie el juego y no estás a la altura de ese estándar, incluso cuando el equipo está disfrutando del éxito. Adams no partió vía intercambio desde Green Bay a Las Vegas sólo para ser un pasajero; Quiere conducir el coche hacia una línea de meta victoriosa.

"Así que si no luce como se supone que debe verse, entonces me sentiré frustrado si no soy parte de ese plan", dijo Adams. "Porque tengo la oportunidad de cambiar eso y hacer que parezca una imagen mucho mejor. Y si eso no sucede, entonces me sentiré frustrado. Si Jakobi [Meyers] sale y tiene una juego monstruoso o si la ofensiva anota cada cinco jugadas, como nuestra primera serie contra los Bills, entonces es lo que es.