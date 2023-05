Davante Adams demostró en Raiders que no necesita a Aaron Rodgers

Davante Adams, receptor estelar de Las Vegas Raiders, afirmó este martes que durante la temporada 2022 de la NFL evidenció que no requiere del quarterback Aaron Rodgers para mostrar de lo que es capaz.

See you in primetime 🤩 pic.twitter.com/i8rqCjJPtg — Las Vegas Raiders (@Raiders) May 16, 2023

"Ahora la gente ya no puede decir eso, esa no será la narrativa nunca más. Demostré en Raiders que un quarterback no me hace y que puedo ser consistente a gran nivel. Pueden escribirlo; no necesitaba a Aaron Rodgers", subrayó el receptor.

Adams fue el arma preferida de Aaron Rodgers, actual pasador de los Jets, en los Green Bay Packers, equipo en el que coincidieron de la temporada 2014 a 2021. El año pasado Adams firmó para jugar con Las Vegas Raiders.

"La última temporada significó mucho para mí. Demostré de lo que soy capaz en el curso de la campaña, jugué todos los partidos y armé un currículum que dice que no lo necesito; nadie me hace a mí, yo me hago a mí mismo", reiteró.