Dallas Cowboys, la franquicia deportiva con mayor valor en la historia

Es sin duda el equipo con más aficionados de la NFL y en países como México tiene muchos años de ser el más popular y este jueves hizo historia como la primera franquicia deportiva en alcanzar los 8 billones de dólares de valor.

De acuerdo a un reporte presentado por la prestigiosa revista de negocios Forbes, el equipo propiedad de Jerry Jones es una auténtica máquina de venta de memorabilia.

¿Será que este es el año?, los Dallas Cowboys ya iniciaron su 'training camp'

Esto contrasta con los resultados deportivos de los Cowboys, que desde hace más de 20 años no ganan un Super Bowl y han aparecido pocas veces en playoffs, en las cuales se han quedado en la orilla.

Les siguen en la lista los New England Patriots con 6.4 billones, Los Angeles Rams con 6.2, New York Giants con 6, Chicago Bears con 5.8, Washington Commanders con 5.6, New York Jets con 5.4, San Francisco 49ers con 5.2, Las Vegas Raiders con 5.1 y Philadelphia Eagles con 4.9.