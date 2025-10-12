Con defensa implacable, los Steelers volvieron a ganar

Redacción FOX Deportes

Los Pittsburgh Steelers derrotaron 23-9 a los Cleveland Browns en el Acrisure Stadium, apoyados en una defensa implacable que no permitió touchdowns.

Aaron Rodgers completó 21 de 30 envíos para 226 yardas y dos pases de touchdown, mientras Chris Boswell acertó tres goles de campo. Los Browns, con Dillon Gabriel en los controles, movieron el balón pero carecieron de contundencia en zona roja. La victoria mantuvo a Pittsburgh con paso ganador en casa.

La defensa acerera fue la gran figura del partido con seis capturas, dos de ellas de Jalen Ramsey, y múltiples presiones que incomodaron a Gabriel toda la tarde. Cleveland apenas sumó 248 yardas totales y sufrió con la protección de su línea ofensiva. Los frontales de los Steelers dominaron las trincheras, forzando errores en momentos determinantes. Fue una actuación defensiva de manual para el cuadro negro y dorado.

Desde el primer cuarto, Pittsburgh tomó la ventaja y nunca la soltó. Rodgers manejó el ritmo del encuentro con serenidad, encontrando en Connor Heyward y DK Metcalf a sus mejores aliados en zona de anotación. Sin depender del ataque terrestre, los locales controlaron la posesión y el marcador. La precisión del veterano quarterback marcó la diferencia ante una defensa agotada de Cleveland.

Para los Browns, el panorama se complicó con la lesión de David Njoku y la falta de protección en el cierre. Aunque tuvieron una larga ofensiva en el último cuarto que amenazó con acercarlos, la defensa acerera volvió a imponer respeto y selló el resultado. Pittsburgh lució compacto y disciplinado, mientras Cleveland sigue sin encontrar ritmo ofensivo en duelos divisionales.