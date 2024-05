Chris Harris, campeón de la NFL con Denver Broncos puso punto final a su carrera

Chris Harris, cornerback campeón con los Denver Broncos en el Super Bowl 50, anunció este martes su retirada a los 34 años, luego de 12 temporadas de carrera.

"Esperé un año, me mantuve en forma, pero me di cuenta de que todo el mundo estaba siguiendo adelante con los jugadores más jóvenes, así que pensé que sería genial simplemente ponerle fin a mi carrera", afirmó el jugador, quien no fue llamado por ningún equipo para la temporada 2023.

Harris empezó su carrera en los Denver Broncos, equipo que lo contrató como agente libre en el 2011. Jugó con Los Angeles Chargers entre 2020 y 2021. Su última temporada la vivió con los New Orleans Saints en 2022.

El esquinero fue parte de la más reciente generación ganadora de los Broncos, que en la temporada 2016 -guiados por el gran Peyton Manning- triunfaron en el Super Bowl 50.

Además de aquel título, Harris, nacido en Tulsa, Oklahoma, fue seleccionado cuatro veces al Pro Bowl y parte del equipo de la década de la NFL, logros que dijo le permitieron retirarse con la tranquilidad de haber cumplido.

A lo largo de su carrera Chris Harris acumuló 621 'tackleadas', seis capturas de quarterback, 97 pases defendidos, 22 intercepciones, siete balones sueltos forzados y cuatro anotaciones.