Budda Baker pidió su salida de los Arizona Cardinals

El safety de Pro Bowl, Budda Baker, solicitó un canje a los Arizona Cardinals, informó el viernes Ian Rapoport, miembro de NFL Network.

La noticia de que Baker busca una salida de Glendale se produce después de una actividad críptica en las redes sociales en la que publicó un gif de Michael Jordan con respecto a que se convertiría en "personal conmigo" y eliminó la "AZ" en su biografía de Twitter.

Sin embargo, luego de los informes que surgieron el viernes, Baker regresó a las redes sociales y expresó su agradecimiento por la única base de fanáticos de la NFL para la que ha jugado hasta ahora.

Budda Baker cita la derrota por paliza de la Semana 1 contra los Chiefs como una indicación de las luchas de los Cardinals por delante: "Mostró quién estaba preparado"

El entrenador de los Cardinals, Jonathan Gannon, quiere 'hacer lo mejor para' DeAndre Hopkins, el equipo 'al mismo tiempo'

Cardenales QB Kyler Murray haciendo sentadillas con barra alta 13 semanas después de la cirugía ACL.



This is Budda Baker. https://t.co/N7sNCLWCMY — Ian Rapoport (@RapSheet) April 14, 2023

El ex entrenador en jefe de los Cardinals, Kliff Kingsbury, se une al cuerpo técnico de la USC como analista ofensivo senior

El jugador de 27 años ha sido un modelo de juego estelar, liderazgo y dureza en su tiempo con los Cardenales.

Aunque Arizona fracasó en una temporada de 4-13 el año pasado con la defensa en el puesto 31 en puntos permitidos, Baker aún brilló con la melodía de una selección de Pro Bowl y la cuarta temporada de 100 tacleadas de su carrera.

Le quedan dos temporadas en su contrato actual después de firmar una extensión de cuatro años y $59 millones antes de la campaña 2020. A Baker se le deben salarios base no garantizados de $13,09 millones y $14,2 millones en 2023 y 2024, respectivamente. Actualmente, es el séptimo profundo mejor pagado anualmente, según Over the Cap.

Baker ha sido durante mucho tiempo un líder en el vestuario de los Cardenales y se estableció como uno de los mejores profundos de la NFL en poco tiempo. Como novato Pro Bowler y All-Pro, Baker ha hecho cinco Pro Bowls en sus seis temporadas desde que fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2017.