Brian Callahan, primer coach despedido de la Temporada 2025

Redacción FOX Deportes

Los Tennessee Titans han visto suficiente de la era de Brian Callahan. Callahan fue despedido como entrenador en jefe del equipo, anunció la franquicia el lunes. La decisión llega un día después de la derrota 20-10 anteLas Vegas Raiders, que dejó a Tennessee con marca de 1-5 en la temporada.

“Si bien estamos comprometidos con un plan paciente y estratégico para construir un programa de futbol americano sostenible y ganador, no hemos mostrado el crecimiento suficiente”, declaró Chad Brinker, presidente de operaciones de futbol del equipo. “Nuestros jugadores, aficionados y comunidad merecen un equipo que cumpla con un estándar que actualmente no alcanzamos, y estamos comprometidos a tomar las decisiones difíciles necesarias para lograrlo y mantenerlo”.

Titans part ways with HC Brian Callahan. pic.twitter.com/KTIZacl3Xn — NFL (@NFL) October 13, 2025

Callahan estaba en su segunda temporada al frente del equipo, tras haber sido contratado luego de una destacada etapa como coordinador ofensivo de los Cincinnati Bengals. Terminó con marca de 3-14 en 2024, empatando en el peor registro de la liga y otorgándole a Tennessee la primera selección global del Draft 2025 de la NFL.

Con esa selección, los Titans eligieron al quarterback Cam Ward, con la esperanza de que Callahan pudiera desarrollarlo al estilo de Joe Burrow, a quien ayudó a moldear en Cincinnati. Sin embargo, Callahan inició el año bajo presión, ya que el equipo también cambió de gerente general en la pretemporada, contratando a Mike Borgonzi, proveniente de los Kansas City Chiefs, para reemplazar a Ran Carthon, quien originalmente había traído a Callahan.

Ward y la ofensiva de Tennessee han tenido dificultades en los primeros seis partidos de la campaña. El novato apenas suma 1,101 yardas, tres pases de touchdown y cuatro intercepciones, con un índice de pasador de 67.3, mientras los Titans se ubican en el último lugar de la liga en ofensiva total.

Además de los problemas de Ward, Callahan fue criticado por errores de manejo durante los juegos al inicio de la temporada 2025. En la derrota 41-20 ante los Indianapolis Colts en la Semana 3, su indecisión sobre intentar un gol de campo antes del medio tiempo derivó en una secuencia que costó seis puntos. Aquella actuación provocó cánticos de “¡Despidan a Callahan!” en el Nissan Stadium.