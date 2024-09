Brett Favre fue diagnosticado con enfermedad de Parkinson

Este 24 de septiembre, Brett Favre anunció que fue diagnosticado con enfermedad de Parkinson’s.

El exmariscal de campo de los Green Bay Packers compareció en una Audiencia del Congreso sobre la reforma del sistema de bienestar social federal, pues era inversionista de Prevacus, una compañía farmacéutica que está siendo investigada por desvío de fondos.

En el encuentro, Favre reveló su estado de salud como parte de su testimonio:

This style of football is def different from today. NFL is taking big strides for player safety. Back then it was almost no holds barred. pic.twitter.com/nyAQnO57xH

Favre nunca había hablado este tema, pero durante años ha estado involucrado en la concientización sobre la encefalopatía crónica traumática (CTE, por sus siglas en inglés), enfermedad neurodegenerativa que ha afectado a cientos de exjugadores de futbol americano.

Recientemente estrenó el documental Concussed, del que fue productor ejecutivo y en el que se aborda la historia de Tyler Sash, exjugador de los New York Giants que murió a causa de dicha enfermedad.

Durante sus 20 años en la NFL, Favre defendió a los Atlanta Falcons, Green Bay Packers, New York Jets y Minnesota Vikings. Además, ganó el Super Bowl 31, fue elegido MVP en tres ocasiones e impuso diversas marcas.

The co-author of my book @realdkano directed a new film. #ConcussedMovie I got to see a sneak peak of it and can’t wait to see the whole thing on August 27.



I have so much respect for athletes like @brettfavre and military personnel who brave such risky situations to protect us… pic.twitter.com/xp9OPWl679