Brandon Scherff de los Jaguars anunció su retiro de la NFL

Redacción FOX Deportes

Brandon Scherff ha decidido retirarse. En una entrevista para el sitio web del programa de futbol americano de la Universidad de Iowa, el cinco veces Pro Bowler y base All-Pro del primer equipo en 2020 reveló que se retiró del futbol americano durante el verano, tras una carrera de 10 temporadas con Washington y los Jacksonville Jaguars.

"Ha sido algo con lo que jamás podría soñar", dijo Scherff en el artículo que lo destacó antes de su ingreso al Salón de la Fama del Atletismo de Iowa.

Five-time Pro Bowl guard Brandon Scherff retires from NFL after 10 seasonshttps://t.co/Bzjv78SW3N pic.twitter.com/Vv8D307onz — Around The NFL (@AroundTheNFL) August 14, 2025

"A veces le decía a mi esposa que tenía que pellizcarme, porque estoy jugando a un deporte infantil, y poder dedicarme a ello es increíble. Ahora, tener hijos y poder verlos después de los partidos es absolutamente maravilloso. Así que diría que es un sueño hecho realidad. Y estaré eternamente agradecido por haber tenido esa oportunidad".

Seleccionado en la primera ronda del draft de 2015 procedente de Iowa, Scherff rápidamente demostró que Washington tenía razón al invertir su primera selección en él, demostrando ser un guardia sólido y confiable desde su primera temporada. A pesar de sufrir varias lesiones, Scherff participó en 11 o más partidos en todas las temporadas excepto en una: la de 2018, una campaña interrumpida por una lesión pectoral.

Scherff ocupó un lugar entre los guardias de élite de la NFL a lo largo de su carrera, pero nunca acaparó la atención. Posiblemente, su mayor impacto fue cuando firmó un contrato de tres años por 49,5 millones de dólares con los Jaguars, en medio de su publicitada oleada de gastos en la pretemporada de 2022.