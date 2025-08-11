Brandon Aiyuk podría regresar a jugar en la Semana 6

Redacción FOX Deportes

Hay una meta para el regreso de Brandon Aiyuk, pero es cambiante. Aiyuk, quien se perdió los últimos 10 partidos de la temporada 2024 tras romperse el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral medial, busca volver al campo para la semana 6 de la temporada regular 2025, según informó el lunes a la prensa el entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan.

Shanahan subrayó que la situación es cambiante y que Aiyuk podría estar de vuelta en varios partidos, pero por ahora, está en camino de regresar para el partido del 12 de octubre contra los Tampa Bay Buccaneers.

Siguen las malas noticias para los 49ers: Brandon Aiyuk se lesionó El receptor se perderá el resto de la temporada debido a un desgarre de ligamentos

Si bien claramente no es una fecha límite estricta para Aiyuk, es la más significativa dada por el equipo, ya que Shanahan declaró en julio que su receptor estaba progresando bien, pero que no había un plazo.

Aiyuk, de 27 años, se encamina a su sexta temporada tras ser seleccionado por San Francisco en la primera ronda del Draft de la NFL de 2020.

Sin embargo, este es su segundo campamento de entrenamiento consecutivo en el que no ha participado.

"I always see him around week six. Which means that could be week 10 and it means that could be week five."



Kyle Shanahan on the timeline of WR Brandon Aiyuk pic.twitter.com/XjWmIwQA3f — KNBR (@KNBR) August 11, 2025

Tras dos temporadas consecutivas de 1,000 yardas, Aiyuk se mantuvo en el campamento de 2024 buscando un nuevo contrato, y en medio de solicitudes de intercambio. Consiguió su extensión, pero tuvo dificultades durante su corta campaña de 2024, registrando solo 374 yardas y cero touchdowns en 25 recepciones antes de lesionarse la rodilla en la derrota de la Semana 7 ante los Kansas City Chiefs.

Ahora, se espera que esté listo para la Semana 6 de este año, pero solo el tiempo y la evolución de su rodilla lo dirán.