Bill Belichick sí preguntó por el puesto de head coach en los Jets

Bill Belichick se está embarcando en un nuevo capítulo en su legendaria carrera como entrenador, ya que fue presentado como el nuevo entrenador en jefe de los Tar Heels de Carolina del Norte a principios de esta semana.

Pero aparentemente, Belichick contactó previamente a un equipo de la NFL sobre su interés en su puesto de entrenador en jefe, y era el equipo más improbable.

Según The Athletic y el New York Post, el "círculo íntimo" de Belichick se puso en contacto con los New York Jets para buscar convertirse en su nuevo entrenador en jefe.

No llegué a North Carolina para retirarme: Bill Belichick

Si bien el informe señaló que nunca hubo discusiones "formales" y que el contacto inicial no llegó a nada, los Jets supuestamente quedaron "sorprendidos" por el interés de Belichick. Y eso es comprensible dada la enconada historia entre las dos partes.

Después de tres temporadas como coordinador defensivo de los Jets bajo Bill Parcells (1997-99), Belichick fue el entrenador en jefe en espera de la franquicia. Parcells renunció como entrenador en jefe de los Jets después de la temporada regular de 1999, lo que contractualmente provocó que Belichick se convirtiera en el nuevo entrenador.

¡Bill Belichik regresa! North Carolina anunció al legendario coach A los 72 años, el exentrenador de los Patriots tendrá un reto diferente

Al subir al podio para su conferencia de prensa introductoria, Belichick anunció que había renunciado como entrenador en jefe de Nueva York, una decisión sobre la que también informó a los jefes del equipo en una servilleta.

Al mismo tiempo, Belichick buscaba convertirse en el entrenador en jefe de los New England Patriots, que acababan de despedir a Pete Carroll. Belichick había sido previamente el entrenador en jefe asistente de los Pats con Parcells en 1996.