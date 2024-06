Aprendí la lección: Rashee Rice

Rashee Rice, receptor de los campeones de la NFL Kansas City Chiefs acusado de ocho delitos graves por un accidente automovilístico en el que estuvo involucrado en marzo pasado, afirmó este sábado que aprendió la lección.

"Por supuesto que he aprendido mucho de todo eso. Es todo lo que puedo hacer, madurar y seguir creciendo a partir de esto. Éste ha sido un paso para tomar una mejor dirección para mí", dijo el receptor.

Rice, de 24 años, provocó un accidente automovilístico el 30 de marzo pasado en Dallas, Texas, en el que resultaron lesionadas cuatro personas.

En el incidente, el 'wide receiver' conducía un Lamborghini a alta velocidad a la par de un Corvette. Ambos autos colisionaron e involucraron a otros cuatro vehículos. Testigos señalaron que el jugador abandonó la escena sin prestar atención a los afectados.

El 11 de abril Rashee se entregó después de que el Departamento de Policía de Dallas emitiera una orden de arresto en su contra por ocho cargos graves: seis de colisión con lesiones corporales, uno de agresión agravada y uno más por colisión que involucra lesiones corporales graves.

Fue puesto en libertad después de pagar una fianza de 40.000 dólares, 5.000 por cada uno de los ocho cargos presentados en su contra.

A mediados de abril el nacido en Philadelphia, Pennsylvania, fue demandado por un millón de dólares por dos de las personas que salieron lesionadas en el accidente.

"Tienes que aprender de tus errores. Agradezco el apoyo que me ha dado el equipo. En verdad, he aprendido muchas lecciones de todo lo que he pasado para el futuro", reiteró.

Rice estuvo presente este sábado en un campamento de fútbol americano para jóvenes realizado en el Central High School de Kansas City, Missouri.