Andy Reid, determinante en mi carrera: Patrick Mahomes

En 2017, Patrick Mahomes aterrizó en una situación ventajosa al ser reclutado por los Kansas City Chiefs y Andy Reid, uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos.

Bajo la mente inventiva de Reid, Mahomes floreció. Después de una temporada como suplente, Mahomes ganó dos MVP en cinco temporadas, dos MVP de Super Bowl, hizo cinco Pro Bowls y llevó a los Chiefs a tres Super Bowls (ganando dos) y cinco juegos de campeonato de la AFC.

Durante una entrevista en AP Pro Football Podcast con Rob Maaddi, Mahomes discutió cuán importante ha sido Reid para su ya carrera en el Salón de la Fama.

"Ha significado el mundo para mí. Es simplemente el mejor", dijo Mahomes sobre Reid. “Es el mejor entrenador, obviamente, uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, pero es simplemente una de las mejores personas de todos los tiempos. Ha aprendido a sacarme el máximo cada día. No me deja estar satisfecho. con donde estoy. Me enseña un montón.

"No solo la posición de quarterback, sino cómo ser un líder y cómo ser un gran padre y cómo ser un gran esposo. Me deja ser quien soy todos los días. Creo que si hubiera ido a otro lugares, habría tenido que aprender a jugar la posición de mariscal de campo de una manera diferente, y él simplemente me deja jugar mi posición de la forma en que quiero jugarla. Creo que eso es lo que me ha convertido en un tipo de mariscal de campo tan diferente en esta liga".