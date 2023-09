Aaron Rodgers vive un sueño con los Jets

Aaron Rodgers, quarterback de los New York Jets, aseveró este jueves que vive un bello sueño con su nuevo equipo que confía termine con la llegada al Super Bowl LVIII.



"Estar aquí ha sido como despertarme dentro de un sueño. Un hermoso sueño. A veces tienes un sueño, te despiertas y piensas; quiero volver ahí, pero no vuelves al sueño. Yo me desperté dentro de ese sueño y ha sido realmente especial porque creo que de verdad que somos un equipo con posibilidades de llegar al Super Bowl", dijo Rodgers.

El veterano quarterback jugará con los Jets en este 2023 su primera temporada fuera de los Green Bay Packers, equipo con el que estuvo 18 años, ganó un Super Bowl y fue designado cuatro veces Jugador Más Valioso de la temporada de la NFL.



El pasador está tan entusiasmado con su nuevo equipo que a veces, dijo, siente como si no fuera real el momento que vive en New York.



"Aunque no lo digo en voz alta, me siento con mis compañeros en la sala de video, me tomó un segundo y pienso: Esta es mi vida, qué genial es. Me sucede en el vestuario, al salir al campo al aire fresco y ver la puesta de sol, sólo digo: Qué día tan maravilloso", abundó.

A sus 39 años, Rodgers pensó que sería complicado mantenerse con una perspectiva tan positiva en la última parte de su carrera.



"Trato de mantener esa perspectiva todos los días aquí, ha sido fácil porque casi todos los días sucede algo que me recuerda que estoy en el lugar correcto, que estoy donde se supone debo estar y eso me encanta por todo lo que me brinda esta oportunidad".