Aaron Rodgers quiere jugar hasta los 45 años, como Tom Brady

Aaron Rodgers, quarterback de los New York Jets, reconoció este sábado que le agrada la posibilidad de seguir activo hasta los 45 años, tal como lo hizo Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL.

"Me encantaría jugar unos años más aquí, no estoy seguro si dos, tres o esos cinco que me llevarían a esos 45 como Brady. Definitivamente quiero estar más tiempo aquí", dijo el pasador de 39 años en la previa de su debut con los Jets, el próximo lunes, al retar los Bills.

Tom Brady se retiró en febrero pasado luego de 23 años de carrera a través de los cuales ganó siete anillos de campeón, seis con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers.

Rodgers, quien ha ganado un Super Bowl en 18 temporadas, aceptó que esta manera de pensar la tomó de forma reciente.

"Si me hubieran preguntado hace cinco o seis años habría dicho que probablemente, no, pero con algunos cambios que han ocurrido definitivamente lo veo ahora como una posibilidad donde antes simplemente no pensé que me gustaría hacerlo", señaló.