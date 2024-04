Aaron Rodgers creyó que su última lesión lo retiraría

La reacción inicial de Aaron Rodgers ante la lesión de Tendón de Aquiles de 2023 que puso fin a su primera campaña en Nueva York después de cuatro jugadas fue creer que su carrera había terminado.

"Realmente estaba pensando: 'Esto es todo. No volverás de esta lesión'", dijo Rodgers durante una entrevista en el podcast "I Can Fly".

El quarterback de 40 años dijo que el momento en que se le rompió el tendón de Aquiles contra los Buffalo Bills fue uno de los más difíciles de su carrera.

Aaron Rodgers se pierde el resto de la temporada Se confirmó la peor noticia para el equipo de los Jets de Nueva York

"Tuve esta increíble experiencia fuera de temporada en una nueva ciudad, con nuevos aficionados, con nuevos compañeros de equipo, una nueva organización, un propietario por primera vez y realmente volver a enamorarme del juego del que me enamoré por primera vez cuando tenía 5 años", dijo Rodgers. "Y fue absolutamente hermoso, especial, profundo, rico, delicioso y simplemente increíble.

"Y luego, una de las noches más desgarradoras de mi vida, cuando solo estuve en cuatro jugadas, sentí que me moría".

Aaron Rodgers duró 3 minutos en el campo y se lesionó

La negatividad sobre la lesión no duró, Rodgers comenzó a investigar cómo respondió Kobe Bryant a una lesión similar durante su carrera en Los Angeles, que es cuando "el día del juicio final de mi carrera comenzó a desaparecer".

Rodgers presionó para regresar en 2023, lo que habría sido un calendario de regreso increíble dado el tipo de lesión sufrida y su edad. Sin embargo, esos pensamientos se desvanecieron después de que los Jets fueron eliminados de la postemporada. Sin embargo, la mentalidad necesaria para intentar un regreso demostró que Rodgers todavía tiene la mentalidad para seguir jugando hasta los 40 años.

"Estoy emocionado de volver a jugar", dijo Rodgers. "Me encanta jugar. Me volví a enamorar del juego, y luego me lo quitaron después de cuatro jugadas. Extraño estar ahí, me encanta competir...