¿A Kyle Shanahan le agradan las peleas entre sus jugadores?

El entrenador en jefe de los San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, quiere que sus jugadores vayan directo a la línea, pero no quiere que se excedan.

En respuesta al intercambio de golpes de los jugadores de los Niners, en particular el linebacker Fred Warner y el receptor abierto Brandon Aiyuk, en la práctica del martes, Shanahan dejó saber que quiere que sus jugadores sean duros, físicos, incluso "irritantes". "pero no quiere que se vayan a las manos.

Transcript: What Kyle Shanahan said ahead of #49ers' 9th training camp practice #FTTBhttps://t.co/pLdolqZXgd — 49ers Webzone (@49erswebzone) August 6, 2022

"Quiero que todos se desafíen unos a otros", dijo Shanahan , a través de la transcripción del equipo.

"No me importa cuánta basura hablen entre ellos. No me importa qué tan cerca estén de pelear. Pueden hacer lo que quieran para ponerse en marcha y ser tan intensos como quieran y sacar lo mejor de cada uno".

Y añadió: "Es lo mismo en el campo, pero una vez que lanzas un puñetazo, te expulsan o recibes una penalización. Y nos enorgullecemos, quiero que la gente sea irritante. lo más cerca posible de todas esas cosas. Quiero que la gente llegue justo a la línea donde están a punto de perder el conocimiento. Pero no puedes perder la cabeza o le costarás a tu equipo, pero me encanta hacer eso a otra gente."

Gran parte del discurso del martes provino de que Warner admitió que trató de presionar a Aiyuk. Con Aiyuk de pie por sí mismo, eventualmente condujo a una pelea.

Shanahan estaba bien con Aiyuk manteniendo su posición.

"Definitivamente, entendí a qué se enfrentó", dijo Shanahan, "así que no me molestó".

Esencialmente, Shanahan quiere que sus jugadores le exijan a su físico, ellos mismos y sus oponentes al límite, pero sin excederlo.