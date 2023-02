A.J. Green se va agradecido de la NFL, tras 12 años

Adriel Jeremiah (A.J.) Green ha atrapado su último pase de touchdown. El veterano de 12 años de la NFL anunció su retiro el lunes a través de una publicación de Instagram.

"Nunca he sido un hombre de muchas palabras, así que seré breve", escribió Green. "Gracias. Gracias a todos los que me han apoyado, animado e inspirado a lo largo de mi carrera. Un agradecimiento especial a la Universidad de Georgia, Cincinnati Bengals y Arizona Cardinals por la oportunidad de perseguir mis sueños. Me he mantenido fiel a el juego y no me debe nada. Sean bendecidos. ¡Los amo a todos! El próximo capítulo comienza..."

7x Pro Bowl WR A.J. Green announces his retirement after 12 seasons. pic.twitter.com/nrHLJIKKAo — NFL (@NFL) February 6, 2023

La carrera de Green comenzó con gran fanfarria y expectativa como la cuarta selección general del draft de 2011, dos selecciones por delante del destacado Julio Jones de Alabama en una clase repleta de estrellas.

Green rápidamente demostró ser digno de la elección, rompiendo las 1,000 yardas recibidas como novato y lanzando una racha de cinco temporadas consecutivas de 1,000 yardas (y seis en siete campañas) en Cincinnati, lo suficientemente bueno como para ganarle siete viajes consecutivos al Pro Bowl y dos selecciones All-Pro del segundo equipo (2012 y 2013).