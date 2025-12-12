Oregon blanqueó a Texas Tech en el Orange Bowl y ya es semifinalista

Redacción FOX Deportes

Oregon blanqueó a Texas Tech 23–0 en los cuartos de final del College Football Playoff el jueves en el Orange Bowl, convirtiendo un duelo entre dos ofensivas explosivas en una exhibición defensiva de un solo lado.

Los Ducks controlaron el juego desde el inicio, abrumando al quarterback Behren Morton con presión constante que permitió cuatro sacks, dos intercepciones y una captura con balón suelto decisiva a inicios del tercer cuarto.

ORANGE BOWL CHAMPIONS!



Oregon defeats Texas Tech to advance to the College Football Playoff Semifinals!#GoDucks x @CFBPlayoff pic.twitter.com/TsLyj65U6q — Oregon Football (@oregonfootball) January 1, 2026

Texas Tech se convirtió apenas en el tercer equipo que se queda sin puntos en un juego del CFP, uniéndose a Michigan State en 2015 y Ohio State en 2016. Morton terminó con 18 de 32 pases completos para 137 yardas y tres pérdidas de balón, mientras que los Red Raiders solo consiguieron nueve primeros y diez.

La ofensiva de Oregon fue estable más que explosiva, capitalizando buenas posiciones de campo y pérdidas de balón para ampliar la ventaja.

Dante Moore completó 26 de 33 pases para 234 yardas y una intercepción, mientras que los Ducks convirtieron 13 puntos tras entregas de balón y dominaron la posesión.

The first down marker celebration of 2026 🙌#CFBPlayoff x #CFAPeachBowl pic.twitter.com/zFqXdWB4ma — College Football Playoff (@CFBPlayoff) January 1, 2026

Tras la captura con balón suelto de Matayo Uiagalelei, quien además recuperó el balón y colocó a Oregon en la yarda 6, Jordan Davison anotó su 14° touchdown por tierra de la temporada para el 13–0. Davison agregó otra anotación de 1 yarda en el último minuto.

Con la victoria, Oregon avanzó a las semifinales del CFP en el Peach Bowl, donde enfrentará al ganador del Rose Bowl entre el No. 1 Indiana y el No. 9 Alabama.