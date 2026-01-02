Indiana culminó su paso perfecto y es campeón nacional

Hiram Marín

Indiana ganó todo esta temporada. Fue campeón de la Conferencia Big Ten, Fernando Mendoza se adjudicó el Trofeo Heisman, terminó la temporada invicto y este lunes se coronó campeón nacional al derrotar 27-21 a Miami.

Los Hoosiers terminaron perfectos. 16 triunfos sin derrotas fueron coronados en una final que tuvo de todo, comenzaron perdiendo, pero remontaron y nunca dejaron escapar la ventaja y pasaron de ser conocidos como el equipo de División I con más derrotas en la historia (715), a ser el mejor de toda la nación.

Los del coach Curt Cignetti nunca bajaron las manos. Fernando Mendoza lanzó 186 yardas y anotó un touchdown por tierra, además de que se conectó de manera impresionante con Kaelon Black, Omar Cooper, Clarlie Becker y el resto de su ofensiva.

Del otro lado, Carson Beck tuvo una gran actuación con 232 yardas y un pase para touchdown, logró conectar pases importantes con el gran talento de Miami, pero para su mala fortuna, una intercepción en el último cuarto por parte de Jamari Sharpe terminó con sus ilusiones de llevarse el título.

Indiana fue el equipo en el que nadie o muy pocos creían. Durante la temporada sorprendió al ganarle a muchos de los llamados grandes, pero cada triunfo fue merecido, por lo que llegar a la final y levantar el trofeo fue el fruto de un gran trabajo contracorriente.