Deion Sanders prepara ajustes con los Colorado Buffaloes

Redacción FOX Deportes

Deion Sanders intentó mantener la compostura cuando se le preguntó sobre no entrenar a sus hijos Shedeur y Shilo esta temporada.

“Es fácil”, dijo el entrenador de Colorado frente a una sala llena de aficionados de los Buffaloes durante un almuerzo de inicio de temporada. “Especialmente no tener que aguantar a Shilo llevándome al límite”.

Hubo risas entre el público antes de que él se corrigiera rápidamente. “No es fácil”, dijo Sanders.

No tener a un Sanders en el campo es una experiencia bastante nueva para el orgulloso padre/entrenador. Está tratando de dar el siguiente paso en Colorado con un nuevo quarterback que intenta llenar los zapatos de Shedeur, un nuevo safety reemplazando a Shilo y un nuevo… bueno, básicamente va a necesitar un par de jugadores para suplir a Travis Hunter, el talentoso ganador del Trofeo Heisman que juega en ambas posiciones.

En la posición de quarterback, será o bien Kaidon Salter, transferido de Liberty, o el prometedor novato Julian “JuJu” Lewis.

Shedeur Sanders tuvo un debut soñado en la NFL

“Siento que, de todo corazón, este es un mejor equipo de futbol americano”, dijo Sanders, cuyo equipo tuvo un récord de 9-4 la temporada pasada y recibió una invitación al Alamo Bowl.

Sanders apenas está conociendo a algunos de sus jugadores después de pasar tiempo fuera del equipo este verano mientras se sometía a tratamiento por cáncer de vejiga. Mientras estuvo ausente, confió en la experiencia de sus entrenadores veteranos, que incluyen al coordinador defensivo Robert Livingston, al jefe ofensivo Pat Shurmur y a los miembros del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional Warren Sapp y Marshall Faulk. El ex quarterback y coordinador ofensivo de la NFL, Byron Leftwich, también ha estado asesorando a los pasadores del equipo