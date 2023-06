Victor Wembanyama no jugará el Mundial de Basquetbol

La primera selección del Draft 2023, Victor Wembanyama, le dijo al periódico L'Equipe que no jugará con Francia el Mundial de Basquetbol este año para proteger su cuerpo aún en desarrollo y, en cambio, se tomará ese tiempo para continuar preparándose para su temporada de novato con los San Antonio Spurs.

Wembanyama dijo que era una decisión difícil de tomar y agregó que es irrevocable.

"He decidido dedicar este verano a preparar mi cuerpo para los muchos eventos que le esperan en los próximos años”, dijo.

"Esto significaba saltarme la Copa del Mundo. Fue una decisión difícil y requirió el consejo de muchas personas. Pero creo sinceramente que es la mejor para el equipo francés y para mí".

La primera selección en el Draft de la NBA de este año había dicho previamente que quería jugar en el torneo, que se realizará del 25 de agosto al 10 de septiembre y tendrá a Francia entre los favoritos a la medalla. Pero tanto él como los Spurs sugirieron en los últimos días que su participación ya no era segura.

Wembanyama dijo que consultó con amigos cercanos y su equipo médico. Le contó al entrenador de Francia y a otros jugadores del equipo sobre su decisión durante el fin de semana, informó L'Equipe el lunes.

Wembanyama dijo que los Spurs no lo presionaron de ninguna manera.: "Saben lo que está en juego", dijo. "Pero me hubieran apoyado cualquiera que fuera mi elección. En el pasado, en cuanto podía ir a competencias internacionales, lo hacía. Nunca he podido disfrutar de un verano con varios meses de desarrollo para mi cuerpo. Para este nuevo etapa de mi vida, es esencial. El personal de los Spurs está listo para hacer que este verano sea rentable. No podemos permitirnos perder el tiempo".

Si Wembanyama mantiene su decisión, significará que no jugará con Francia en un torneo importante hasta los Juegos Olímpicos de París del próximo año.