Tarjeta de Michael Jordan y Kobe Bryant rompe récord de ventas

EFE

Michael Jordan y Kobe Bryant vuelven a hacer historia. Una tarjeta con los dos íconos del baloncesto se vendió por la cifra récord de 12.932 millones de dólares el domingo. La tarjeta con el doble parche autografiado de los Logoman de la Colección Upper Deck Exquisite 2007-08 es ahora la tarjeta deportiva más cara de todos los tiempos.

Esta tarjeta es única, ya que es la única con el doble parche de los Logoman que incluye a Jordan y Bryant. El valor añadido es que el parche del jersey de Jordan es dorado, ya que data de la temporada 1996-97, cuando la NBA celebró su 50.º aniversario.

🚨THE MOST EXPENSIVE CARD OF ALL TIME 🚨



The 2007 Exquisite Kobe/Jordan Dual Logoman 1/1 Auto has just sold for $12,932,000 making it the most expensive sports card of all time.



This beats out the 1952 Topps Mickey Mantle SGC 9.5 at $12.6 million! pic.twitter.com/1QkmjdSvMB — Sports Card Investor (@SportsCardInv) August 24, 2025

Jordan es uno de los jugadores más valiosos en el mercado de la memorabilia deportiva, lo cual no debería sorprender. Posiblemente el mejor jugador de la historia de la NBA, las camisetas de Jordan han sido algunas de las piezas de memorabilia deportiva más vendidas de todos los tiempos.

Un jersey que usó Jordan en las Finales de la NBA de 1998 se vendió por un récord de 10,091 millones de dólares en septiembre de 2022, mientras que otras dos camisetas de Jordan se encuentran entre las cinco más vendidas de un jugador de la NBA.

Sin embargo, esos jerseys no ostentan el récord de la camiseta deportiva más vendida de todos los tiempos. La franela que usó Babe Ruth cuando "ordenó su tiro" en la Serie Mundial de 1932 se vendió por 24.12 millones de dólares en agosto de 2024. Esa también es la pieza de memorabilia deportiva más cara de todos los tiempos.

🚨 BREAKING NEWS 🚨



He paid $25,000 for this card, and it just sold for $12,932,000.



In 2013, collector Gerald Fortier spent $25,000 on a Dual Logoman featuring Michael Jordan and Kobe Bryant.



Two years later, a longtime customer offered $170,000 - the offer was too strong to… pic.twitter.com/fd8X1tpwOZ — Fanatics Collect (@FanaticsCollect) August 24, 2025

Los recuerdos de Bryant también se han convertido en un producto codiciado. El coleccionista Matt Allen compartió recientemente que gastó un total de 4 millones de dólares en tarjetas de Bryant. El sábado habría sido el 47.º cumpleaños de Bryant.

Una tarjeta Topps Mickey Mantle n.º 311 de 1952 ostentaba anteriormente el récord de la tarjeta deportiva más cara de todos los tiempos.

Esa tarjeta se vendió por $12.6 millones en agosto de 2022. Una tarjeta Sweet Caporal T-206 Honus Wagner de 1909 tiene el tercer valor más alto en la historia de una tarjeta deportiva, con una de ellas vendida por $7.25 millones en agosto de 2022. Otra versión de esa tarjeta de Wagner se vendió previamente por $6.6 millones en agosto de 2021.