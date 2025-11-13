Stephen Curry cambiará de patrocinador después de 12 años

EFE

Stephen Curry se desvinculó de Under Armour tras doce años en los que la marca de ropa deportiva ejerció como uno de sus patrocinadores principales, aunque la colección de ropa del base de los Golden State Warriors seguirá vendiéndose a través de esa marca durante el 2026.

"Under Armour y Stephen Curry anunciaron planes para separar la 'Marca Curry' de Under Armour. Con esto se pone fin a una colaboración que durante más de una década ha redefinido los productos de alto rendimiento y la narrativa protagonizada por atletas", informó en un comunicado la marca de ropa.

Curry dejó Nike y firmó con Under Armour en 2013, dos temporadas antes de conquistar su primer MVP de la NBA y su primer anillo de campeón. Ambos lanzaron la marca personal de Curry en 2020.

"Under Armour creyó en mí desde temprano y me dio el espacio para construir algo mucho más grande e impactante que un simple zapato", dijo Curry en el comunicado.

Los Curry 13, el último modelo de zapatos deporivos del base bajo el amparo de Under Armour, saldrán a la venta en febrero de 2026, y las colecciones de ropa de Curry continuarán disponibles hasta octubre de 2026.

Curry, cuatro veces campeón de la NBA y uno de los jugadores más influyentes en la historia reciente del baloncesto, era uno de las caras principales de Under Armour.

El base no ha anunciado por el momento planes de firmar con otra marca, aunque varias versiones lo han vinculado con la marca Jordan.