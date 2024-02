¿Realmente fue tan malo el Juego de Estrellas de la NBA 2024?

Sí, realmente se trató de un espectáculo que vino de más a menos. De repente los jugadores se pusieron a tirar triples, hubo poco juego en la pintura, solo se cometieron 3 faltas, las defensas no aparecieron y el marcador fue un escandaloso 211-186 a favor de la Conferencia del Este, es decir, a solo 3 de los 400 puntos

¿Pero por qué si el basquetbol se trata de anotar se critica que se haga de manera tan repetida?, simplemente por el hecho de que quizá por no arriesgarse y evitar el contacto físico, los jugadores prefieren cuidarse y dejar que sus rivales se den gusto en las canastas.

El Este ganó un All Star Game lleno de récords La conferencia Azul derrotó 211-196 a la Conferencia del Oeste

Esto al principio es divertido: ver clavadas y triples es parte esencial del basquetbol, pero poco a poco el hecho de no ver resistencia comienza a fastidiar, pues se convierte en un vaiven sin sentido, donde quizá por alguna clavada espectacular o un triple desde el centro del campo el público aplaude, pero al contrario: los aficionados comienzan a aburrirse.

Sin defensiva no hay rivalidad y se rompe completamente la máxima de Pat Riley:"diviértanse, pero jueguen duro", y aunque sí se les vio divertidos a la mayoría, lo de jugar duro definitivamente lo dejaron en el vestidor.

Anque un poco en descargo de los All Star actuales, hay que mencionar que a lo largo de la historia la falta de defensas férreas no es algo nuevo. Sí, había marcadores más cerrados y el juego no se basaba en los triples, pero las críticas llegaban precisamente por que los marcadores eran a veces inferiores a los de un juego de temporada regular. Es decir: todo lo contrario de hoy.

La liga intentó innovar durante varias temporadas al darle a los capitanes la posibilidad de armar a sus equipos, pero fue prácticamente lo mismo y por tal motivo se regresó al formato de Conferencia Este vs. Conferencia Oeste.

Damian Lillard fue la máxima estrella del Juego de Estrellas

Pero al parecer tampoco funcionó. ¿Qué se debe hacer?, quizá reducir la duración de los cuartos o regresar a las metas de puntos por cuartos y que gane el equipo que primero anote 25, o como se hace en el 'Rising Stars', con un cuadrangular con semifinales y final, para darle el aspecto competitivo.

Otra propuesta ha sido enfrentar a Estados Unidos vs. el mundo, aprovechando la gran cantidad de jugadores extranjeros que le dan lustre a la liga, pero sin duda el punto es que se le de un poco más de fuerza al aspecto defensivo, ¿con qué objetivo?, pues que los aficionados presencien realmente un juego de basquetbol y no un show con basquetbol alrededor; para eso ya existen los Harlem Globetrotters y lo hacen bastante bien.