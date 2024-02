¿Qué provocó que LeBron James saliera en defensa de su hijo?

Bronny James no apareció en el 'mock draft' debido a sus altibajos con USC

No es fácil ser hijo de LeBron James. Bronny James se integró a los Trojans de USC y su rendimiento no ha sido del todo positivo. El hijo del 'Rey' había aparecido recurrentemente en los 'mock drafts', mismos que suelen marcar tendencia para lo que viene posteriormente con las selecciones colegiales.

El entrar al draft representaría que Bronny solo jugaría una temporada en el basquetbol colegial, pero también le daría la oportunidad de poder estar al mismo tiempo que su padre en la NBA, lo cual es un sueño que recuerrentemente el propio LeBron ha expresado.

Bronny James se decidió y jugará con los USC Trojans El hijo de LeBron James comenzará su carrera en el basquetbol colegial

Sin embargo, fue el propio LeBron James quien salió a la defensa de su hijo y su mensaje fue claro: "déjenlo que disfrute el basquetbol".

“¿Podrían por favor dejar que el chico sea un chico y disfrute del baloncesto universitario? El trabajo y los resultados finalmente hablarán sin importar lo que decida hacer. Si no saben que a él no le importa lo que diga una simulación, ¡simplemente funciona! ¡Conseguido no regalado!"

Y añadió: “Y a todos los demás chicos que se esfuerzan por ser geniales, simplemente mantengan la cabeza abajo, los anteojos puestos y sigan trabajando. ¡Estos 'mock drafts' no importan en lo más mínimo! ¡Les prometo que solo solo el trabajo importa! ¡Hablemos de gente real de basquetbol!”