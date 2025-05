Poder jugar con mi padre fue una bendición: Bronny James

Redacción FOX Deportes

Cuando Bronny y LeBron James se convirtieron en la primera pareja padre-hijo en la historia de la NBA, su relación adquirió una dimensión diferente.

"Es una bendición", declaró Bronny a FOX Sports. "Poder aprender de él, no solo como jugador, sino también como padre. Es una relación diferente. Intento aprovecharla al máximo porque es algo que mucha gente no puede tener. Fue una experiencia increíble para mí. Y estoy deseando aprender más de él, esté o no aquí. Pero simplemente lo espero con ilusión".

Mientras LeBron contempla su futuro, con una opción de jugador de 52,6 millones de dólares a la vuelta de la esquina, Bronny dejó claro que quiere que su padre regrese para otra temporada como compañero de equipo.

"Sí, claro", declaró Bronny a FOX Sports. "Por mucho tiempo que pueda volver, siempre es un placer estar con él. Es muy concentrado. Quiero aprovechar al máximo todo lo que hace por su cuerpo, la preparación y cosas así".

Bronny James mejoró, pero sigue sin brillar

Para Bronny y LeBron, hacer historia fue una tarea profundamente gratificante y a la vez turbulenta.

Mientras LeBron subía al podio el miércoles tras la eliminación de los Lakers de la postemporada por 103-96 ante los Minnesota Timberwolves en el quinto partido de su serie de primera ronda, no dudó en mencionar qué lugar ocupaba jugar junto a su hijo entre sus muchos logros.