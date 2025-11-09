Paolo Banchero, fuera por tiempo indefinido debido a una lesión

Redacción FOX Deportes

Paolo Banchero sufrió una distensión en la ingle izquierda el miércoles 12 de noviembre, durante el duelo ante los Knicks, y abandonó el partido tras solo 12 minutos en la duela.

El equipo confirmó al día siguiente el diagnóstico tras la resonancia, lo que deja al jugador sin una fecha definida para volver.

La molestia lo tiene apartado de las actividades mientras el cuerpo médico evalúa su evolución diaria. Para el Magic, la incertidumbre alrededor de su principal figura encendió de inmediato las alertas.

An MRI conducted this afternoon confirmed that Orlando Magic forward Paolo Banchero suffered a left groin strain.



He sustained the injury in the first half of Wednesday night’s game at New York.



He will be out against Brooklyn on Friday night, will continue to be evaluated,… pic.twitter.com/E9ZvHK3fF9 — Orlando Magic (@OrlandoMagic) November 13, 2025

Banchero había sido clave en el arranque de temporada con producción elevada en puntos, rebotes y control del juego.

Su salida ante Nueva York dejó al Magic sin su eje ofensivo y sin la presencia física que acostumbra imponer en cada encuentro.

El vestidor reconoció que la ausencia afecta el plan de ataque, sobre todo en momentos cerrados. Aun así, el cuerpo técnico mantuvo un tono prudente, priorizando su recuperación total.

Join us in wishing Paolo Banchero of the @OrlandoMagic a HAPPY 23rd BIRTHDAY! pic.twitter.com/tkoOdcAsph — NBA (@NBA) November 12, 2025

El parte médico señaló que la distensión en la ingle requiere vigilancia constante, pues un regreso apresurado podría agravar el problema.

La franquicia evitó comprometer fechas y optó por actualizar su estado partido a partido. El mensaje interno fue claro: cuidarlo ahora es indispensable para no comprometer el resto del calendario.

Por ahora, el Magic navega con paciencia, a la espera del visto bueno médico que marque su reaparición.