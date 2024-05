No me gusta la actual NBA: Gustavo Ayón

El ex basquetbolista mexicano Gustavo Ayón, ganador de 12 títulos con el Real Madrid, aseguró este jueves que en cada una de las cinco temporadas que estuvo en el equipo merengue tuvo la posibilidad de regresar a la NBA.

"Tuve la oportunidad de volver a la NBA cada año que estuve en el Madrid, pero nunca quise volver porque a mí me encanta el baloncesto europeo (…) Yo no veo NBA, no me gusta (…) A mí me gusta el baloncesto colectivo, el buen baloncesto, no en el que un solo jugador tira 30 tiros, mete 50 puntos y es la súper estrella”, explicó en una rueda de prensa.

Gustavo Ayón se reunió con medios deportivos y charló sobre esta nueva etapa en su carrera donde incursiona a la política nacional buscando la presidencia de Compostela en su querido Nayarit.https://t.co/SSnkTPeyAS — Viva Basquet (@VivaBasquet) May 9, 2024

Ayón, uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia, jugó en la NBA entre 2012 y 2014, tiempo en el cual participó en 135 partidos y dejó promedios por noche de 4.7 puntos, 4.4 rebotes y 1.3 asistencias.

En la liga estadounidense militó para los New Orleans Hornets, el Orlando Magic, los Milwaukee Bucks y los Atlanta Hawks, sin embargo en ninguno se estableció como una figura y al abandonar la competencia en 2014 fichó para el Real Madrid, equipo que lo describe en su web oficial como “uno de los grandes pívots de su historia” y que lo tiene en su sección de “Leyendas del Baloncesto”.