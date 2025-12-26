Nikola Jokic, al menos cuatro semanas fuera por lesión

Redacción FOX Deportes

Nikola Jokic sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el partido del pasado lunes contra Miami. El centro serbio abandonó la cancha cojeando antes del descanso y no regresó al juego. La acción ocurrió tras un contacto fortuito en defensa. El equipo confirmó que será baja por varias semanas.

Los exámenes médicos detectaron una hiperextensión de rodilla, sin daño estructural grave en ligamentos. Aun así, se estima que Jokic estará fuera al menos cuatro semanas, dependiendo de cómo evolucione la recuperación. Los Nuggets ajustarán su rotación en un tramo clave de la temporada. Su retorno será evaluado conforme avance el tratamiento.

Nikola Jokic suffered a scary knee injury Dec. 29 in a game against the Heat. Here's what we know about the injury and how much time he might miss. https://t.co/aE2rsDoDLq — Coloradoan (@coloradoan) December 31, 2025

Se espera que el serbio se pierda cerca de 16 encuentros de temporada regular, aunque podría volver antes del Juego de Estrellas si responde bien al plan médico. Jokić venía firmando una campaña estelar, liderando al equipo en puntos, rebotes y asistencias. Su ausencia impacta la lucha individual por el MVP y el balance competitivo en el Oeste.

Denver ya enfrentaba otras bajas importantes, por lo que la lesión de su referente complica la estabilidad del equipo. El cuerpo técnico trabaja en ajustes tácticos para mantener el ritmo competitivo sin su figura principal. La organización confía en su recuperación y retorno tras el periodo inicial de reposo. El objetivo es evitar recaídas y asegurar un regreso pleno.