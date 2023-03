Luka Doncic 'esquivó una bala', su lesión no es grave

Luka Doncic sufrió una lesión en el músculo de la pierna izquierda durante el partido entre Dallas Mavericks y New Orleans Pelicans y tuvo que salir igual, así que ganó No volveré a ella el resto de la noche.

Doncic disputó parte del partido ante los Pelicans con claros gestos de dolor en la pierna izquierda y tras recibir atención y cuidados médicos durante el partido, finalmente abandonó el campo para no volver durante la segunda mitad del encuentro.

En un principio se pasó por alto la gravedad de la lesión de Doncic, aunque en primera instancia Dallas Mavericks experimentó una distensión en el músculo izquierdo.

El pasado 9 de julio se informó que los estudios realizados a Doncic no arrojaron ningún tipo de lesión en su pierna izquierda.

Sin embargo, no hay plazos para el regreso de Luka Doncic, pero se espera que vuelva a jugar una vez que no tenga dolores, ya que no presenta ninguna lesión. Tras la derrota ante New Orleans, Dallas jugará el sábado 11 de marzo ante Memphis, el lunes 13 nuevamente ante los Grizzlies, el 15 ante San Antonio y el viernes 17 ante los Lakers.

Previo a esta lesión actual, Dallas tenía marca de 3-7 en los 10 partidos anteriores en los que Doncic no pudo sumar minutos.