Los Warriors, con un brillante Jimmy Butler, sometieron a los Lakers

EFE

Los Golden State Warriors, al son del legendario Stephen Curry y con un brillante partido de Jimmy Butler, sometieron a Los Angeles Lakers a un amargo arranque de temporada para el equipo encabezado por Luka Doncic (119-109).

Doncic (43 puntos, 9 asistencias y 12 rebotes) afrontó su primer partido del curso con la camiseta del equipo más glamuroso de EE. UU. como máxima estrella, aunque prácticamente solo en las jugadas. Sintió la ausencia de su compañero LeBron James, quien se pierde el inicio de temporada por un problema de ciática.

Los Lakers cerraron la primera mitad cinco puntos por debajo de los Warriors, a pesar de las acciones de Doncic, que comenzó el duelo con su habitual fórmula ofensiva para anotar el mayor número posible de puntos y desestabilizar al rival.

Jimmy's 10-10 from the line at the half 🎯 pic.twitter.com/854VdUYHH6 — Golden State Warriors (@warriors) October 22, 2025

Aunque solo sumó 10 puntos en los primeros minutos del partido, la estrella eslovena sirvió de trampolín para algunos de sus compañeros, encestando sus dos primeros triples de la temporada en un primer tiempo que ayudó a recortar distancias, pese a mantenerse casi todo momento por detrás del rival.

Si bien no fue la mejor noche para Doncic, pese a coronarse como el máximo anotador del encuentro, logró despertar al conjunto angelino en el segundo tiempo, que fue clave para recortar puntos frente al rival.

El estadounidense Austin Reaves tampoco estuvo fino, con 26 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes, en unos Lakers que solo convirtieron el 54,5 % de sus tiros de campo.

En cambio, los Warriors ofrecieron un recital de puntería con un fantástico 26 de 29 en tiros (89,7 %), siendo Jimmy Butler el máximo anotador del conjunto de San Francisco con 31 puntos y 5 rebotes.