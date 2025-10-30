Los San Antonio Spurs siguen con arranque perfecto

EFE

El francés Victor Wembanyama firmó otro recital este jueves y dirigió con un doble doble de 27 puntos y 18 rebotes la quinta victoria de cinco de los San Antonio Spurs, en una jornada de la NBA en la que los Oklahoma City Thunder prolongaron su camino perfecto con un cómodo triunfo 127-108 contra los Washington Wizards.

Además, los Milwaukee Bucks tumbaron a los Golden State Warriors pese a no poder contar con el griego Giannis Antetokounmpo.

Vuelan los San Antonio Spurs, que firmaron el mejor arranque de temporada en la historia de la franquicia con su perfecto cinco de cinco. Ganaron 107-101 en casa a unos Miami Heat en forma al ritmo de un Wembanyama espectacular.

El número uno del draft de 2023, de 21 años, acabó el partido con 27 puntos (10 de 23), 18 rebotes, seis asistencias y cinco tapones (3 de ellos en el cuarto período) en 39 minutos.

Está completamente recuperado tras la trombosis venosa en un hombro que le hizo perder la segunda mitad de la última temporada.

Miami perdió después de tres victorias consecutivas. El equipo de Erik Spoelstra luchó hasta el final, empujado por un Bam Adebayo de 31 puntos y diez rebotes, que también conectó cuatro triples. El mexicano Jaime Jáquez aportó seis puntos, ocho rebotes y seis asistencias saliendo del banquillo.